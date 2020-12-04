BIST 1.334
DOLAR 7,77
EURO 9,45
ALTIN 460,71
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Denizli Cerrahi Hastanesi başhekimi Ahmet Bacanlı koronaya yenik düştü

Denizli’de bir hastasından corona bulaşan Denizli Cerrahi Hastanesi başhekimi Ahmet Bacanlı, gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Denizli'de 53 yaşındaki Klinik Mikrobiyoloji ve Enfektsiyon Hastalıkları Uzmanı Ahmet Bacanlı corona nedeniyle hayatını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi'nde bir dönem başhekimlik görevi yürüten son olarak Özel Cerrahi Hastanesi'nde başhekimlik yapan Bacanlı'ya bir hastasından corona virüsü bulaştığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Bacanlı bir süre corona tedavisini ayakta sürdürürken son bir haftada durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. Corona virüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden yaşam savaşı veren Bacanlı'nın dün gece beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni uğurlandı! 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni Kürt partisi' iddiası: 'İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi
Kahramanmaraş'ta polis katili morgda kaldı kimse araç vermedi! Babası cesedi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Koronavirüs aşısı yaptıracak mı?
2021 asgari ücreti için ilk toplantı öncesi Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
CHP'li kadın üyelerden tacizle suçlanan yöneticiye destek o delikanlıların hası Ümraniye’de
ÖNCEKİ HABERLER
AB Temsilcisi Joseph Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması
Eski Fenerbahçeli Raşit Karasu hayatını kaybetti
ABD'den İngiltere'ye aşı özrü: Bizim işlemlerimiz daha uzun sürüyor
Fatih Dönmez: Lityum karbonat üretimine başlıyoruz
Yarın marketler saat kaça açık ne zaman kapanıyor?
Medicana'dan 'kulağınızı pamuklu çubukla temizlemeyin' uyarısı
Yorumlar