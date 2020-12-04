Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 419 bin 40 Suriyeli ülkelerine geri döndü. Yurtta kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 638 bin 288 kişi olduğunu açıklayan Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının da 419 bin 40 olduğunu belirtti.

Çataklı, terörle mücadelenin hem Türkiye'nin hem de İçişleri Bakanlığı'nın ana güvenlik maddelerinden biri olduğunun altını çizerek, "PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik olarak özellikle 15 Temmuz'dan sonra yeni bir stratejiyle ve yüksek bir kapasiteyle ortaya koyduğumuz mücadele, oluşturduğumuz operasyonel saha baskısı ve terörü besleyen kaynakları kurutmaya dönük anlayışımız sayesinde bugün PKK terör örgütü bitme noktasına gelmiştir" dedi.