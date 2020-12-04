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Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni Kürt partisi' iddiası: 'İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidar HDP'yi parçalama arayışında; ‘İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi" açıklaması gündemin üst sıralarına yerleşti.

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T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'yeni bir Kürt partisi kurmak istiyorlar' iddiasıyla ilgili soruya "İktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince ikinci parti kurup HDP'yi parçalama arayışında. 'İmralı ile görüşme yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz' gibi bilgiler geldi" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Yeni bir Kürt partisi iddiaları

Gelen bilgi şöyle: İktidar HDP’yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP’yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde.

‘Bunu İmralı üzerinden yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz’ yönünde bilgiler geldi.

Sonuç almak mümkün mü bilmiyoruz. Selahattin beyin içeride tutulma gerekçelerinden birinin de bu olduğu ifade ediliyor. Selahattin bey cumhurbaşkanı adayı olabiliyor ama dışarı çıkarmıyor, siz de buna demokrasi diyorsunuz. Aklın alamayacağı bir şey. Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsunuz üstelik kararı veren de hakimler. Ama 'içeride kalacaksın' diyorlar.

"Çok parti kurdurarak buradan seçmenleri kaydırabilir miyiz?" 

Yeni partiler kurulurken Millet İttifakı'nın parçalanmasını sağlamak saray ittifakının temel hedeflerinden birisi. Uğraşıp didindiler olmadı. İkinci olarak da 'çok parti kurdurarak buradan seçmenleri kaydırabilir miyiz?' diye düşünüyorlar, bu tuzağa demokrasiyi savunan kimsenin düşmemesi lazım. Buna herkesin dikkat etmesi lazım.

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