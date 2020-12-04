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Mersin'de 80 bin liralık altını çaldı! Cinsel görüntülü şantajı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Anamur ilçesinde akrabasının 80 bin lira değerindeki altınlarını çalan zanlı ile onun erkek arkadaşı, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu çalınan altından bir kısmı ile birlikte yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, yaylada olduğu sırada anahtarı sadece bir akrabasında olan evindeki 80 bin lira değerindeki altınlarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, ziynet eşyalarının saklı olduğu oda dışında evin giriş ve çıkışında herhangi bir zorlamanın bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine araştırmalarını şahsın akrabası üzerine yoğunlaştıran ekipler, yedek anahtarın bulunduğu akrabasının kızını gözaltına aldı.

Cinsel içerikli görüntülerle şantaj
İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, hırsızlık olayını, erkek arkadaşının cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapması üzerine gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlının ifadesi doğrultusunda diğer şüpheli de gözaltına alınırken, çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen her 2 şüpheli de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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