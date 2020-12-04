Cemal Hünal kimdir kaç yaşında eşi Lale Cangal kimdir?

Acun Ilıcalı Survivor 2021'nin kadrosuna giren ilk ismi resmen duyurdu. Issız Adam filmi ile ünlenen oyuncu Cemal Hünal Survivor kadrosuna girdi. Bu haberin ardından birçok kişi Cemal Hünal'i araştırmaya başladı. Peki Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, kiminle evli eşi Lale Cangal kimdir?

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Survivor 2021'nin kadrosuna giren ilk isim oyuncu Cemal Hünal oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Cemal Hünal'i resmen duyurdu. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi Lale Cangal kimdir araştırması yapmaya başladı.

Cemal Hünal'ın 2021 Survivor kadrosunda yer alacağı resmen açıklandı. Acun Ilıcalı paylaşımında Issız Adam, Issız Ada notunu düştü. Peki Survivor 2021 kadrosunda yer alan Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

Cemal Hünal kimdir: Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncu.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır.

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır

Rol aldığı tiyatro oyunları

2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

Rol aldığı diziler

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

Rol aldığı filmler

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim