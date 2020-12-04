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Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi korona şoku

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun testi pozitif çıktı.

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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu ve bir personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.

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