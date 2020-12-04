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Van'da PKK'ya ait roketatarlar ele geçirildi

Jandarmanın düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'ya ait antitank ve antipersonel roketatar mühimmatlar bulundu. Ele geçirilen mühimmatlar, imha edildi.

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Terör örgütlerine karşı jandarmanın operaysonları aralıksız devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Mühimmat bulundu

Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ile 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

İmha edildi 

Yapılan gerekli işlemlerinin ardından mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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