Van'da PKK'ya ait roketatarlar ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'ya ait antitank ve antipersonel roketatar mühimmatlar bulundu. Ele geçirilen mühimmatlar, imha edildi.Abone ol
Terör örgütlerine karşı jandarmanın operaysonları aralıksız devam ediyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Mühimmat bulundu
Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ile 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.
İmha edildi
Yapılan gerekli işlemlerinin ardından mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.