Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası dikkat çekti: Telefonlarım dinleniyor takip ediliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Alaattin Çakıcı'nın mektubu ve sonrasında Fuat Uğur'un yazdığı suikast senaryosuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ailesinin telefonlarının dinlendiğini ve takip edildiğini öne sürdü.

T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan CHP lideri, Çakıcı'nın mektubu sonrası Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur'un yazısındaki 'FETÖ merkezli suikast' senaryosuyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

'Bizi korkutamazlar, on binlerce Kılıçdaroğlu var'

"Ne söyleyebilirim. Sonuçta, gittiğim yerler belli. Kaldığım ev belli. Gezdiğim yerler belli. Konuştuğum kişiler belli. Zaten benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Korumalarım gelinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ciddi bir tehdit var tabii. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. İktidar kanadı da bundan rahatsız. Hele hele şunu asla kabul etmiyorum. Ülkeyi yöneten birisi veya ona destek veren bir siyasal parti, çıkarı ya da tehdidi yeraltı dünyasından sağlayarak biz susturabiliriz arayışına giriyorsa orada demokrasi bitmiştir, insan hakları bitmiştir, orada otoriret rejim daha da otoriter bir sürecin içine girmiştir anlamına gelir. Aksi bir şey duymak istemiyorum, söyleyeni de susturacağız, yeraltı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacaklar... Ama bu bizi korkutmaz, bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok ki, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var. Aynı şekilde buraya gelecek, genel başkanlık yapacak, söylediklerimizi tekrarlayacak on binlerce kişi var bu ülkede. Onlar çok kısır ve dar düşünüyorlar çünkü ufukları çok dar. Sanıyorlar ki bir kişi ortadan kaldırırsak sorunlar çözülür."

'Bizim hayatımız çok önemli değildir'

Kılıçdroğlu, tehditleri ailesinin nasıl karşıladığı sorusu üzerine de "Tabii doğal olarak onlar da endişe duyuyorlar, dikkat etmemi istiyorlar. Yapacakları fazla bir şey yok. Ne yapabilirler zaten. Ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Öyle bir çaba içine girmeleri de asla doğru değil. Biz her şeye rağmen bildiğimiz yoldan, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Eğer bir yerde ülkenin çıkarı varsa, kişilerin hayatı çok önemli değildir. Bizim hayatımız çok önemli değildir. Önemli olan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasıdır" diye konuştu.

Fuat Uğur, “FETÖ’cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastındaki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’na tetiği doğrultacak. Ama faili meçhul suikastın ardından suçlanacak kişi iktidardaki Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin yakını olduğu tescilli Alaattin Çakıcı olacak. Yani suikastı iktidar yaptırmış gibi bir algı oluşturulacak" iddiasında bulunmuştu.