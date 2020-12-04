Eski CHP'li Başkan Yardımcısı hakkında 24 yıl hapis istemi! Cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı
Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Abone ol
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı için istenen ceza belli oldu! Cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K'nin 24,5 yıla kadar hapsi isteniyor...
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