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Camilerdeki yoğunluğun önüne geçmek için yeni adım! Erzurum'da spor salonları ibadete açıldı

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da havaların soğuması sebebiyle cuma namazlarında camilerde yoğunluğun önüne geçmek için spor salonları ibadete açıldı. Vatandaşlar, cuma namazlarını 3 bin kişi kapasiteli Erzurum Spor Salonunda kıldı.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında Erzurum İl Hıfzıssıhha Kurulu, Cuma namazlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Havaların sıcak olduğu günlerde park ve bahçelerde cuma namazı kılınmasına izin veren İl Hıfzıssıhha Kurulu, hava sıcaklığının düşmesinin ardından Vali Okay Memiş başkanlığında toplandı. Özellikle cuma günleri camilerde yoğunluğun önlenmesini isteyen kurul, Erzurum'daki spor salonlarında cuma namazı kılınması kararını aldı. Kurul kararıyla il ve ilçelerde bulunan spor salonlarının yanı sıra bazı okulların salonlarında da cuma namazı kılınabilecek.

Kazım Karabekir salonunda cuma namazı

Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği bugün cuma namazı Erzurum Spor Salonu'nda kılındı. Abdulkadir Geylani Caminin imam hatibi Musa Kazım Keskin'in kıldırdığı cuma namazına bölgedeki kamu kuruluşlarında görev yapanlar ve vatandaşlar katıldı. Ses düzeni kurulan salona seccadeleriyle gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek namazlarını kıldı. 

'Camiler dezenfekte ediliyor, kongre merkezini açtık'

Erzurum'daki bine yakın caminin dezenfekte edilmesi için alınan malzemelerin tanıtımını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ibadet yerlerinin daha temiz ve düzenli hale getirileceğini kaydetti. Cuma namazlarında camilerde yoğunluk oluştuğu için 25 bin metrekarelik kongre ve fuar merkezini ibadete açtıklarını söyleyen Sekmen, spor salonları ve uygun alanlarında vatandaşların namazlarını kılabileceklerini söyledi. 

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