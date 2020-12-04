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Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Geçen ay 659 sitenin erişimi engellendi

Anadolu Ajansı

Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.

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Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-30 Kasım tarihlerinde açık kaynak araştırmaları yapıldı.

Çalışmalar sonucunda "134 oltalama, 76 fuhuş, 40 müstehcenlik ve 409 yasa dışı bahis sitesi" olmak üzere toplam 659 sitenin erişimi engellendi.

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