Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Geçen ay 659 sitenin erişimi engellendi
Jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 659 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.Abone ol
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-30 Kasım tarihlerinde açık kaynak araştırmaları yapıldı.
Çalışmalar sonucunda "134 oltalama, 76 fuhuş, 40 müstehcenlik ve 409 yasa dışı bahis sitesi" olmak üzere toplam 659 sitenin erişimi engellendi.