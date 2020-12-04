Mali müşavirler arabuluculuk yapmayı talep ediyor

TÜRMOB, deneyimlerinden yararlanmak ve işlemleri hızlandırmak için iş ve ticari uyuşmazlıklarda mali müşavirlerin arabuluculuk yapmasını gündeme getirdi.

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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, mali müşavirlerden, iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda arabulucu olarak istifa edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu, birçok ihtilafın yargıya yansımadan hızlı bir şekilde çözümüne büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Kartaloğlu, "Biz mali müşavirler, vergilendirmenin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de korunduğu üzere mülkiyet hakkına haksız müdahale edilmeksizin, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmaksızın gerçekleşmesini, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak görmekteyiz." diye konuştu.

"Şirketler için denetim mekanizması tesis edilmeli''

Şirketlerin karşılaştığı denetim sıkıntısına da değinen Kartaloğlu, Türk Ticaret Kanunu'nun tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulmasını öngördüğünü ve bu nedenle de şirketlerdeki denetçilik müessesesinin kaldırıldığını anımsattı. Kartaloğlu, "Denetçilik müessesesi de kaldırılmış olduğu için şirketlerimiz denetimsiz kaldılar. Mali müşavirlerin içinde yer aldığı denetim mekanizmasının bir an önce tesisi ticari hayatımızda karşılaştığımız riskleri ortadan kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

“Vergi uyuşmazlıklarında mali müşavirlerden yararlanılabilir''

Vergi uyuşmazlıklarında mali müşavirlerin önemine işaret eden Kartaloğlu, "Vergi uyuşmazlıklarında mali müşavirlerden adli muhasebeci ola­rak yararlanılmalıdır. Bu sayede anlaşmazlıkların uzmanlar tarafından kısa sürede çözülmesinin önü açılmış olacaktır." diye konuştu.



"BEYAN VE BİLDİRİMLER AZALTILMALI"

Kartaloğlu, yürütülecek reform çalışmalarıyla beyan ve bildirim sayılarının azaltılması önerisinde bulunarak "Beyanname ve bildirim sayılarının azaltılması anlamında damga vergisi beyannamesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veya katma değer vergisi beyannamesi ile birleştirilebilir. Ayrıca, elektronik belge düzeninde geldiğimiz nokta itibarıyla Ba ve Bs formalarının bildirim yükümlülüğü kaldırılabilir. Ayrıca geçici verginin son döneminin kaldırılması da bu kapsamda değerlendirilebilir diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.