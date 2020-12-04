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İrfan Can Kahveci'de Alex de Souza etkisi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İrfan Can için o dönem Alex’in CD’sini hazırlattım. ‘Alex de sol ayak sen de sol ayaksın izle’ dedim. Kendisi laf dinleyen ve idmanlarda ekstra çalışmalar yapan bir çocuktu. İdmanlardan sonra topları alarak hedef çalışması yapardı" dedi.

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İrfan Can Kahveci’yi Türk futbolunu kazandıran isim olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Akşam Gazetesi'ne İrfan Can Kahveci’nin bilinmeyenlerini anlattı.

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği’nin pilot takımı olan Hacettepe ile 2013-14 sezonu sonunda 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi. Genç oyuncu ardından Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile birlikte Gençlerbirliği’ne geçti ve burada sergilediği performansla Medipol Başakşehir’e transfer oldu. 

Mustafa Kaplan, "İrfan Can için o dönem Alex’in CD’sini hazırlattım. ‘Alex de sol ayak sen de sol ayaksın izle’ dedim. Kendisi laf dinleyen ve idmanlarda ekstra çalışmalar yapan bir çocuktu. İdmanlardan sonra topları alarak hedef çalışması yapardı" dedi.

Kaplan, "G.Birliği’nde oynadığı döneminde İrfan Can ile F.Bahçe ilgilendi. Hatta ben o dönem ‘F.Bahçe 2-3 milyon euroyu versin İrfan Can’ı alsın. Gelecekte büyük takımlarda rahatlıkla oynayacak bir yeteneğe sahip’ ifadelerini kullandım. Leipzig maçı sonrası da İrfan Can ile konuştum ve kendisine ‘Bu performasını devam ettirirse Avrupa’nın büyük takımlarında oynayacağını’ söyledim" diye konuştu.

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