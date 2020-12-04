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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Koronavirüs aşısı yaptıracak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay sonra ilk kez Cuma namazı için Ayasofya Camisi'ne gitti. Erdoğan Cuma namazı sonrası konuştu. "Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok" diyen Erdoğan, "Sağlık için gerekeni yaparım" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ay sonra ilk kez, Cuma namazı için Ayasofya'ya geldi. Erdoğan, müzeden camiye çevrilen Ayasofya’yı en son 7 Ağustos tarihinde Cuma namazı için tercih etmişti. Erdoğan, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada flaş mesajlar verdi. İşe o açıklamadan satır başları...

Kılıçdaroğlu'na tazminat davası! Eleştiri değil hakaret

- (Kılıçdaroğlu'na tazminat davası) Eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bunu da öğrenmesi lazım.

CHP'de taciz-tecavüz olayları

- Bu konularla ilgili başından itibaren, her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vs. bu tür şeyleri konuşan bu zat, tabanına sahip olamadığının uygulamasının ortaya koymuş vaziyettedir.

- İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaftadır, buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışı ile CHP istikametini kaybetmiştir. İstikametini toparlaması da çok zordur.

Koronavirüs aşısında çeşitlilik olacak mı? 

- (Sadece Çin aşısı mı gelecek?) Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var.

Erdoğan korona aşısı olacak mı?

- (Korona aşısı olacak mı?) Burada sağlık söz konusudur. Benim de aşı olmak da sıkıntım söz konusu değildir. Sağlık söz konusudur. Bu noktada gereken neyse yapmalıyız. Vatandaşlarımıza örnek olmak için bir kere bu adımı atmak gerekiyor. Sağlık için gerekeni yapar örnek olurum...

Fransa o kadar seviyorsa Marsilya'yı versin..

- (Fransa'nın skandal Dağlık Karabağ kararı) Macron, Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa çok çok tehlikeli bir dönemini yaşıyor. Temennim odur ki Macron belasından Fransa kurtulsun. Sarı yelekliler, kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Yönetim olarak ne karar alacaklar onu da göreceğiz. Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi, aynı tavsiyede ben de bulunuyorum.

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