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Eşcinsellik karşıtı milletvekili 20 erkekle seks partisinde basıldı! Meğer partide 8 ülkeden...

Demirören Haber Ajansı

Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki yasa dışı seks partisinin düzenlendiği mekanın görüntüleri yayınlandı. Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, "Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna'dan politikacılar da katıldı" iddiasında bulundu.

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Avrupa'da yasadışı seks dalgası büyüyor. Avrupa'da eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması sonrası siyasi krize yol açan grup seks partinin yapıldığı yer görüntülendi. Partinin organizatörü David Manzheley’in o geceyle ilgili açıklamaları ise Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü Avrupa Parlamentosu (AP) Szajer'ın istifasıyla sonuçlanan Brüksel'deki apartman dairesinde düzenlenen yasadışı seks partisine yönelik polis baskınının partinin bir parçası sanıldığını söyledi.Seks partisinin ülkede yasal olduğunu belirten Manzheley, "Partinin basılma nedeni koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılmış olabileceğidir" dedi. Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, "Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna'dan politikacılar da katıldı" iddiasında bulundu.


Başbakan tepki gösterdi
Seks partisi skandalının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban AP Milletvekili Szajer'a tepki göstererek, "Eylemleri savunulamaz" açıklamasında bulundu. Szajer'in üyesi olduğu Fidesz partisinden de özür dilediği ifade edildi.

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