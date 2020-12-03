Resmen sapıklık! 2 çocuğu 'su vereceğim' deyip eve götürdü skandal olay ülkeyi sarstı
32 yaşındaki kadının sokakta oyun oynayan iki erkek çocuğunu su verme bahanesiyle eve götürmesi ve sonrasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi düştü.
Akıllara durgunluk veren olay İngiltere'de meydana geldi. 32 yaşındaki kadın, evinin önünde futbol oynayan ve yaşları 14 olan iki erkek çocuğu "Size su vereceğim" diye kandırıp evine götürdü.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Teah Vincent adlı kadın, evinin mutfağında ağırladığı iki çocuktan birine, "Bilgisayarda oyun oynamak ister misin?" diye sordu.
Ardından yasal nedenlerden ötürü ismi açıklanmayan çocuğu evinin üst katında bulunan yatak odasına götüren Vincent, cinsel istismarda bulundu.
Olayı soruşturan savcı Christopher Smyth, çocuğun Taeh'ın kendisi ile bilgisayar oyunu oynamak istediğini düşünüp yatak odasına gittiğini söyledi.