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Eski Fenerbahçeli Raşit Karasu hayatını kaybetti

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Fenerbahçe'de top koşturmuş Raşit Karasu, hayata veda etti.

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Eski milli futbolcu Raşit Karasu, 70 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Raşit Karasu kimdir?

31 Ekim 2950'de İstanbul'da doğru. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Raşit Karasu, Fenerbahçe U21 takımında forma giydikten sonra Fenerbahçe A Takımı'nda forma giydi. Fenerbahçe'den Vefaspor'a giden Karasu, 4 sezonun ardından Adana Demirspor'a transfer oldu.

Adana Demirspor'dan sonra Fenerbahçe'ye dönen Karasu sonrasında Mersin İdmanyurdu forması giyip 1981-82 sezonu sonunda futbolu bıraktı.

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