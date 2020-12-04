Rize'de bu böcekler evleri istila ettiler! Uzmanlar sırrını açıkladı
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 mahalleye dadanan böceklerin sırrını uzmanlar açıkladı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sırt, Kavak, Yukarı Çamlıca Mahalleleri ile Dikkaya, Behice ve Topluca köylerine uğur böcekleri dadandı. Toplu bir şekilde uğur böceklerini ilk gördüklerinde şaşıran mahalle sakinleri, zamanla daha da çoğalmaları karşısında tedirgin olmaya başladılar.
Evlerin, açık camlarından odalara kadar dağılan böcekler hakkında Rize İl Tarım Müdürlüğü yapılan şikayetler üzerine harekete geçti.
Sırt Mahallesi’nde inceleme yapan uzmanlar, Asya türü uğur böceklerinin zararlı olmadığını tespit ettiler.
Rize Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Sonay Bilgili, bölgede görülen böceklerin Asya uğur böceği olduğunu ve türün faydalı böcek grubu içerisinde yer aldığını söyledi.