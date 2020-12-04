Rize'de bu böcekler evleri istila ettiler! Uzmanlar sırrını açıkladı

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sırt, Kavak, Yukarı Çamlıca Mahalleleri ile Dikkaya, Behice ve Topluca köylerine uğur böcekleri dadandı. Toplu bir şekilde uğur böceklerini ilk gördüklerinde şaşıran mahalle sakinleri, zamanla daha da çoğalmaları karşısında tedirgin olmaya başladılar.