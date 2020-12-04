Kremlin Sözcüsü Peskov'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım konusundaki fikir ayrılıklar Türkiye ile ilişkilere gölge düşürüyor mu? sorusuna "Türkiye ile Kırım konusundaki görüşlerimiz farklı ama bu, ilişkilerin geliştirilmesine engel değil" yanıtını verdi.

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Peskov, Ankara ile Moskova’nın görüşlerinin önemli ölçüde farklılık gösterdiği konulardan birinin Kırım olduğunu, ancak bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine engel teşkil etmediğini ifade etti.

"İlişkilere gölge düşürüyor mu?"

Gazetecilere konuşan Peskov, ‘Kırım konusunda Ankara ile yaşanan fikir ayrılıkları iki ülke ve liderleri arasındaki ilişkilere gölge düşürüyor mu?’ sorusunu yanıtladı.

"Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bizim için de Ankara’daki meslektaşlarımız için de, bölgesel istikrar ve güvenlik için de önemli" diyen Peskov, "İlişkilerin karşılıklı olarak fayda sağladığını, bu ilişkilerin birbirine müdahale etmemeye ve saygıya dayalı olduğunu söyledi.

"Tamamen zıt bir bakış açımız mevcut"

Peskov, “Bununla birlikte, ilişkilerimizde fikir ayrılıkları da var. Kırım ciddi fikir ayrılıklarımızın olduğu bir konu, bu konuda tamamen zıt bir bakış açımız mevcut” açıklaması yaptı ve Kırım’ın Ankara ile görüşülmediğini, ancak bu konudaki tutumlarını sabır ve istikrarla aktarmaya devam ettiklerini ifade etti.