ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı artan koronavirüs vakaları ve yeni yasaklar kapsamında ertelendi. 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ALES ne zaman yapılacak henüz resmi bir açıklama yok. ÖSYM ilerleyen günlerde ALES sınavının yeni tarihini açıklayacak.

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ÖSYM'nin yaptığı son açıklamaya göre 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ALES sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM’nin sınav takvimine göre yeniden yürürlüğe giren koronavirüs yasakları sebebiyle ALES ile birlikte birçok sınavın ertelendiğini duyurdu.

ALES ertelendi

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

ALES'e kimler başvuru yapabilir:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

ALES ne zaman yapılacak:

Erteleme kararı gelmeden önce ALES için belirlenen sınav tarihi 6 Aralık 2020 Pazar günü olacaktı. Adaylar 10.15'te sınava giriş yapacaklardı.

ALES nedir:

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda ilkbahar ve güz dönemi olmak üzere üç defa, ülkenin 81 ilinde yapılmaktadır. 2018’den beri e-ALES uygulaması da vardır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Adayların tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi oldukça önemlidir ve yüksek puan alan adaylar öncelikli konuma gelmektedir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Sınav KPSS gibi bilgi ağırlıklı değildir, genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.