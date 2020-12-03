BIST 1.319
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 466,92
HABER /  GÜNCEL

ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı artan koronavirüs vakaları ve yeni yasaklar kapsamında ertelendi. 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ALES ne zaman yapılacak henüz resmi bir açıklama yok. ÖSYM ilerleyen günlerde ALES sınavının yeni tarihini açıklayacak.

Abone ol

ÖSYM'nin yaptığı son açıklamaya göre 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ALES sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM’nin sınav takvimine göre  yeniden yürürlüğe giren koronavirüs yasakları sebebiyle ALES ile birlikte birçok sınavın ertelendiğini duyurdu.

ALES ertelendi

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

ALES'e kimler başvuru yapabilir:
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

ALES ne zaman yapılacak:
Erteleme kararı gelmeden önce ALES için belirlenen sınav tarihi 6 Aralık 2020 Pazar günü olacaktı. Adaylar 10.15'te sınava giriş yapacaklardı.

ALES nedir:

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda ilkbahar ve güz dönemi olmak üzere üç defa, ülkenin 81 ilinde yapılmaktadır. 2018’den beri e-ALES uygulaması da vardır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Adayların tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi oldukça önemlidir ve yüksek puan alan adaylar öncelikli konuma gelmektedir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Sınav KPSS gibi bilgi ağırlıklı değildir, genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
Bakırköy'de yaptıkları herkesi isyan ettirmişti! Şoke eden detay ortaya çıktı
Prof. Dr. Başar Cander: Sokağa çıkma kısıtlamaları acil servislerdeki yoğunluğu azalttı
Ankara'da bilim insanları müjdeyi duyurdu! Deney başarıyla sonuçlandı koronayı bitirecek
Piyasalarda enflasyon etkisi! Dolar ve euro yükselişe geçti
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 14'ü aştı
ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK üyesi ailesiyle buluşturuldu
Kocaeli'de sokak ortasında döverek öldürdüler! Sözleri pes dedirtti
Basın Ekspres Yolu'nda kepçe taşıyan tır kaza yaptı
'Kozmik Oda kumpası' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Citroen'den yılın son fırsatları cazip krediler nakit indirimleri sizleri bekliyor
Engelliler günü resimli mesajları 3 Aralık engelliler günü sözleri
Yorumlar