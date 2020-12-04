BDDK'dan yeni adım: Sorunlu kredilere yeniden öteleme geliyor

BDDK, mart ayında aldığı kararla uygulamaya koyduğu sorunlu kredilerin takibe atılma süresini 6 ay daha uzatmayı masaya yatırdı. Bankacılar, konuyla ilgili “Bankacılık için süre uzamasa daha iyiydi ama reel sektörün sıkıntıya düşmemesi açısından BDDK süreyi yeniden uzatabilir” yorumunda bulundu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu yıl sonunda bitecek olan sorunlu kredilerin takibe atılma süresini uzatan düzenlemeyi altı ay daha uzatmak için görüşüyor. Reuters'ın onu hakkında bilgi sahibi iki bankacılık kaynağına dayandırdığı haberine göre kararın bu ay içinde açıklanması bekleniyor.

Bloomberg HT’ye konuşan üç üst düzey bankacı ise BDDK’nın konuyu görüştüğünü ancak henüz bir karar varmadığını söyledi.

‘Süre uzamasa daha iyi'

Kredi ödeme işinin bir disiplin işi olduğunun altını çizen bankacılar, bankacılık sektörü açısından sürenin uzamamasının daha doğru olacağını belirtirken, reel sektörün sıkıntıya düşmemesi açısından BDDK’nın süreyi yeniden uzatabileceğinin de altını çiziyor. Kredi stokundaki artış ve faizlerin yukarı yönlü ivmelenmesinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde kredi geri ödemelerinde yaşanacak olası sorunlar nedeniyle BDDK’nın süreyi uzatmasını bekleyen bankacılar, bankaların geri ödeme noktasında özel sektör firmalarının üzerine gitmemesi ve aşı sürecinin ilk bahara kadar süreceğinin de göz önüne alınarak kararın uzama yönünde olabileceğini ifade ediyor.

Bilindiği gibi BDDK, mart ayında aldığı kararla, 31 Aralık'a kadar 2. grup krediye geçiş süresini 30 günden 90 güne, 3. grup krediye geçiş süresi de 90 günden 180 güne çıkarmıştı. Kararın ardından Türk bankacılık sektöründe geçen sene sonunda yüzde 5.4 olarak gerçekleşen takibe dönüşen kredi rasyosu, kredilerdeki yüksek büyüme ve düzenlemelerin de etkisiyle gerileyerek ekimde yüzde 3.97'ye kadar inmişti. Öte yandan kredi stokundaki büyümenin yavaşlaması birlikte takibe dönüşen kredi rasyosu 2021 ilk çeyrekten itibaren artış bekleniyor.