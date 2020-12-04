ÖSYM Başkanı duyurdu! TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından "19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.
19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2.Dönem yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 4, 2020
Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi