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ÖSYM Başkanı duyurdu! TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

İhlas Haber Ajansı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından "19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı. 

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