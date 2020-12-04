İrem Çiçek'ten CHP yönetime sert salvo! Tacizcilere hiç ses yok

CHP yönetimin CNN Türk'ü boykot kararına uymadığı gerekçesiyle disipline sevk ettiği İrem Çiçek, süreçle ilgili son durumu paylaştı. İhraç kararının bugün geldiğini söyleyen Çiçek, 'Benden sonra CNN Türk’e çıkan, CHP’de aktif görev alan isimler ve taciz iddialarında ismi geçenler için ise ses yok' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı Avukat İrem Çiçek, partisinin getirdiği CNN boykotunu delmesi nedeniyle disipline sevk edilmişti. Süreçteki son durumu sosyal medya hesabından duyuran Çiçek, CHP'ye adeta ateş püskürdü. Çiçek, 'Benden sonra CNN Türk’e çıkan,CHP’de aktif görev alan isimler ve taciz iddialarında ismi geçenler için ise ses yok' diyerek tepkisini ortaya koydu.

Çiçek, şunları söyledi;