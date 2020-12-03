Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP'ye 'tacizci' ve 'ordu Katar'a satılmıştır' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ordu Katar'a satılmıştır' tartışmasıyla ilgili CHP'ye çok sert çıktı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kaç kez şu Sakarya'daki palet-tank fabrikasıyla, her şeyi ortaya koyduğumuzda bunu konuşuyor. Ya sana buradan ekmek çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıldönümü programında dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeniden gündeme getirdiği 'tank palet fabrikası katarlılara satıldı' iddiasıyla ilgili "Zira buradan tamamıyla her yönüyle zarar eden bir tank-palet fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan, buranın hep renöve edilmesi, hem restore edilmezi, makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle, bu fabrika kendimize ait tankların bakım onarımlarından tutun, yeni atılacak atılımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir." açıklaması yaptı.

CHP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "CHP, belediye başkan ve yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için kırk takla atıyor. CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz." diye konuştu.

"İster terörist olsun ister siyasetçi..."

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

İster terörist olsun ister siyasetçi... Kadının maddi ve manevi haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek, insan olarak boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı olarak görevimizin gereğidir.

Türkiye'de çevre gibi, kadın gibi, çocuk gibi konularda konuşan, sürekli eleştiren bir kesim var. Çevre derler, Türkiye'de çevrenin korunması adına ne yapılmışsa bizim dönemimizde yapılmıştır. Kadın derler, siyasetten iş dünyasına kadınları bugün bulundukları yere getiren adımları biz attık. Bunların geçmişinde falan bunlar yok. Biz attık. Çocuk derler, eğitimden istihdama çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak için gece gündüz biz çalıştık. Engelli derler, eğitimden istihdama bu kardeşlerimizi hayata katacak tüm düzenlemelerde bizim imzamız var.

CHP'ye 'tacizci' tepkisi

Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir. CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

CHP, belediye başkan ve yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için kırk takla atıyor. Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlâksızın kötü benimki iyi kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

'Tank palet fabrikası' tartışması

Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer mehmetçiktir. Biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. İşte daha geçenlerde... Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlâksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yahu bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlâki olmayan yollara tevessül edemezsiniz.

İnanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar. Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçiyi ben tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş be, bir dürüst konuş.

Kaç kez şu Sakarya'daki palet-tank fabrikasıyla, her şeyi ortaya koyduğumuzda bunu konuşuyor. Ya sana buradan ekmek çıkmaz.

Zira buradan tamamıyla her yönüyle zarar eden bir tank-palet fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan, buranın hep renöve edilmesi, hem restore edilmezi, makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle, bu fabrika kendimize ait tankların bakım onarımlarından tutun, yeni atılacak atılımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir.

Bak Bay Kemal, biz bu akşam ta 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz.

Bizim icraatimizin ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

CHP'li hanım kardeşlerimize, Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.

"Yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz"

İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz.