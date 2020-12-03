Bartın'da yürek yakan haber! Önce baba sonra 2 oğlu öldü

BARTIN'da korona virüsten dolayı tedavi görürken hayatını kaybeden Alim Yücetaş’tan (76) sonra önce Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş (56), ardından ise Bartın’da yaşayan oğlu Mehmet Yücetaş (50) hayatını kaybetti.

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Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Alim Yücetaş 12 gün boyunca yoğun bakım servisinde devam eden tedavisine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.



Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da korona virüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatından sadece 10 gün sonrasında hayatını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde aile kabristanında toprağa verildi.



Gece saatlerinde hayatını kaybetti

Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu Mehmet Yücetaş'ın da yakalandığı korona virüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini gece saatlerinde kaybettiği öğrenildi.