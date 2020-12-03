BIST 1.333
DOLAR 7,82
EURO 9,50
ALTIN 463,85
HABER /  YEREL

Bartın'da yürek yakan haber! Önce baba sonra 2 oğlu öldü

İhlas Haber Ajansı

BARTIN'da korona virüsten dolayı tedavi görürken hayatını kaybeden Alim Yücetaş’tan (76) sonra önce Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş (56), ardından ise Bartın’da yaşayan oğlu Mehmet Yücetaş (50) hayatını kaybetti.

Abone ol

Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Alim Yücetaş 12 gün boyunca yoğun bakım servisinde devam eden tedavisine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.

Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da korona virüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatından sadece 10 gün sonrasında hayatını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde aile kabristanında toprağa verildi.

Gece saatlerinde hayatını kaybetti
Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu Mehmet Yücetaş'ın da yakalandığı korona virüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini gece saatlerinde kaybettiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilecik'te 2 bin TL'ye aldı fabrikanın teklifini reddetti! Gözü gibi bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu 'ordu satılmıştır' sözlerine arka çıktı: Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba
Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı kendisini almaya gelen polise ateş açtı: 1 şehit
Çakarlı maganda hakkında flaş karar! 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Afrin’den acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
TÜRK-İŞ Genel Başkanı'ndan asgari ücret resti: Rakamı beğenmezsek masayı terk ederiz
Lütfi Elvan'dan enflasyon rakamlarına ilişkin ilk yorum
ÖNCEKİ HABERLER
İyi Aile Babası konusu nedir oyuncu kadrosunda kimler var?
Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki şehit sayısını açıkladı! 2 bin 783 asker
Darbeci Hafter'in ABD’deki dikkat çeken serveti at çiftliği de var
AK Partili Efkan Ala'dan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı'na dava
65 yaş üstü yasaklar neler saat kaçta dışarı çıkılıyor?
BlueTV ücretsiz nasıl izlenir üye olmak gerekiyor mu?
Yorumlar