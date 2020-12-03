AK Partili Efkan Ala'dan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı'na dava

Eski İçişleri Bakanı AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe) hakkında 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

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HKP Genel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaa şunlar kaydedildi;

"MİT TIR"ları olayı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında, “Savaş suçu” işledikleri iddiasıyla 2 Haziran 2015 tarihinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi de HKP’nin başvurusunu incelemeye almıştı. Ardından HKP lideri Ankut’a ‘Kamu Görevlisine Hakaret’ ettiği gerekçesiyle dava açılmış ve 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verilmişti. Dosya halen Yargıtay’da olup kesinleşmedi.

Efkan Ala'dan tazminat davası

Efkan Ala, Nurullah Ankut’un kendisine, “hakaret yolu ile küçük düşürme, şeref ve haysiyetini zedeleme” iddiasıyla, Ankut hakkında 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Ankut’un avukatları Metin Bayyar, Sait Kıran, Azime Ayça Okur ve Doğan Erkan, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne cevap dilekçesini verdi.