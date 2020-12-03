Afrin’den acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

SURİYE'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Abone ol

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, dün gece TSK'nın üslendiği Afrin'e bağlı Gazaviye Üs Bölgesine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlemesi sonucunda Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesine kayıtlı olduğunu bildirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun’un naaşı Hatay'da yapılacak askeri törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir" denildi.