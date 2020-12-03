Spotify 2020 özet nerden bakılır görüntüleme nasıl yapılır?

Spotify özet listesi ile son 1 yıl içerisinde kullanıcının en çok dinlediği müzik listesi erişime açıldı. Peki, Spotify 2020 özet listesi nereden görülebilir? İşte, pek çok kişinin merak ettiği Spotify 2020 özetine nasıl ve nereden bakılır?

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Spotify 2020 Wrapped en çok dinlenen şarkıların özet listesi birçok kullanıcı tarafından büyük ilgi görüyor. Uygulama üzerinde "2020 özetin" başlığı altında erişime açılan sayfa sayfada "Kaçırdığın hit parçalar", "Yılın sanatçıları", "Yılın kadın sanatçıları" gibi başlıklar altında pek çok müzik listesine erişim mümkün olabiliyor. Peki, Spotify 2020 özet listesi nereden görülebilir? İşte, pek çok kişinin merak ettiği Spotify 2020 özetine nasıl ve nereden bakılır sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Spotify Wrapped 2020 özeti ekranına birkaç adımda kolayca ulaşılabiliyor. Bu ekran üzerinden "2020'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçları 2020", "Yılın Şarkıları 2020", "Yılın Kadın Sanatçıları 2020", "Yılın Erkek Sanatçıları 2020" ve daha bir çok kategoriye ulaşmak mümkün olabiliyor.

Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;

Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2020 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2020" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2020 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

Spotify 2020 Özeti Global TOP Listeleri:

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey