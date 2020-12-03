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Sergen Yalçın Süper Lig'de zirvede

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımı çalıştırmaya başladığı günden bu yana kadar geçen periyotta en çok puan toplayan hoca oldu.

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Beşiktaş, Sergen Yalçın'la bir başka. Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında göreve gelen başarılı hoca o sezonu 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile bitirdi. Yalçın bu sezon ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 16 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor. Yalçın, bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Toplam 48 puanlık başarı

Yalçın, Avcı sonrasında Beşiktaş'ın başında toplam 48 puan topladı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana topladığı puanlarla şu anda ligde lider durumda bulunuyor.

Derbi kaybetmedi

Yalçın'ı 47 puanla Başakşehir ve 43 puanla Galatasaray izliyor. Bu dönemde Trabzonspor 39 puan toplarken Fenerbahçe 36 puan alabildi. Yalçın göreve geldikten sonra derbi kaybetmedi.

Başarılı hoca, 3 rakiple oynadığı maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sergen Yalçın döneminde siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir önünde ise 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet elde etti. 

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