DHBT sınavı ertelendi mi 2020 ne zaman yapılacak ÖSYM duyurdu

Diyanet kadrosuna girebilmek için yapılan DHBT sınavı ÖSYM tarafından aralık ayının ilk haftasında yapılacaktı fakat son habere göre DHBT sınavı ertelendi. Peki DHBT 2020 sınavı ne zaman yapılacak?

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ÖSYM tarafından yapılan DHBT sınavı ertelendi, son gelişmeyi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından duyurdu. Diyanet kadrosuna girmek için yapılan DHBT sınavı koronavirüs vakalarının artması ve yeni yasakların hayata geçirilmesi ile ertelendi. Peki DHBT sınavı ne zaman yapılacak? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. DHBT sınavı hakkında son haberleri sizlerde paylaşacağız.

Normal şartlarda aralık ayında yapılması planlanan 2020 DHBT ÖSYÖ tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek. Gözler şimdi 2020 DHBT sınav tarihinde. İşte, 2020 DHBT sınav tarihiyle ilgili detaylar.

DHBT sınav tarihi araştırılıyor. ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Günler öncesinden DHBT için başvuru yapan adaylar da yeni sınav tarihini öğrenmek istiyor. İşte, sınavla ilgili ayrıntılar.

İşte ertlenen sınavlar..

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.