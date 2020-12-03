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Türk Telekom'dan görme engelliler için 'ilaç barkodu okuma' hizmeti

 Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, ilaç prospektüslerine sesli ulaşmayı sağlayan bir ilke imza attı. 

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, insan odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren, toplumsal meselelere teknolojik çözümler üreten Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sağlık sektöründe engelleri kaldıran projesiyle bir ilke imza atıyor.

Bu doğrultuda Türk Telekom, RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle görme engellilerin, 6 binin üzerindeki ilacın temel bilgilerine ulaşabilecekleri "ilaç barkodu okuma" özelliğini hayata geçiriyor.

Yeni özellik ile kullanıcılar, ilaç kutusunun üzerinde yer alan barkodları, Telefon Kütüphanesi uygulaması ana menüsündeki ilaç barkodu tanıma ikonunu etkinleştirerek açılan kameraya okuttuklarında, ilaçlara dair kullanım talimatı, yan etkileri, saklama koşulları gibi bilgilere kolayca ve başkasına ihtiyaç duymadan ulaşabilecek.

"Teknolojiden herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şunları kaydetti:

 "Türkiye'ye değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Teknolojiden herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisindeki ilaç barkodu okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz da kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan EyeSense ile onların yanında olmayı sürdürüyor, az gören çocuklarımız için yaptığımız Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz."

Telefon Kütüphanesi uygulaması ile 2 bine yakın sesli kitaba ve içeriğe erişim sağlanıyor

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, bugüne kadar engelli vatandaşların bilgiye eşit şartlarda erişebilmesi için teknolojinin sunduğu olanakları seferber ederek birçok önemli projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Telefon Kütüphanesi uygulaması ile 2 bine yakın sesli kitaba ve içeriğe erişim sağlanıyor.

Uygulama içerisindeki Tablolar Konuşuyor özelliği dünyaca ünlü 20 betimlemeli tabloyu barındırırken, Para Tanıma fonksiyonu da görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyor.

Nesne ve renk tanıma özelliği ile görme engellilerin günlük hayatlarını kolaylaştıran ve fotoğraf çekme özelliği ile sosyal medyada da aktif olmalarına destek olan EyeSense uygulamasını sunan Türk Telekom, az gören çocukların hayata aktif katılabilmesi için de Günışığı projesini yürütüyor.

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