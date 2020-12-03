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PKK Sincar'dan tamamen çıkartıldı! Türkiye henüz teyit etmedi

IRAK'ta tüm silahlı yapıların Musul'a bağlı Sincar ilçesini terk ettiği iddia edilirken, durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirten Türk güvenlik kaynakları ise henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde IKBY ile varılan anlaşma gereği, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurmuştu.

"Silahlı yapılar çıkartıldı'' 

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşmaya göre, Sincar'da araziyi kontrol etme ve güvenliği sağlama görevi federal güçlerindir" ifadelerini kullandı. Merkezi yönetime bağlı federal polisin ilçenin içinde konuşlandığını kaydeden Hafaci, sınır muhafızlarının da ilçenin dışında, Irak-Suriye sınırında yerini aldığını belirtti. "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti" iddiasında bulunan Iraklı sözcü, ilçede varlık gösteren terör örgütü PKK ile "istişare" sürecini şöyle aktardı: "Merkezi hükümet ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı, anlaşmanın uygulanması için gereken zeminin hazırlanmasında PKK'ya bağlı gruplarla istişarede büyük çaba harcadı. Sincar'daki güvenlik dosyasından Batı Ninova Operasyonlar Komutanlığı sorumludur."

Türkiye teyit etmedi

Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.

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