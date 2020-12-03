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Neymar yeniden Messi ile oynamak istiyor

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen yıldız oyuncu Neymar, gelecek sezon Lionel Messi ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin deplasmanda Manchester United'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gole imza atarak galibiyette başrolü oynayan Brezilyalı oyuncu Neymar, mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gelecek sezon PSG'de forma giymesini isteyip istemediğine ilişkin soruya Neymar, "En çok istediğim şey, Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak. Benim oynadığım mevkiyi de alabilir, bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl, onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz." cevabını verdi.

Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün efsane oyuncuları arasına giren 33 yaşındaki Messi'nin, sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. 

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