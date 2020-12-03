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Fransa 76 camiyi denetleyip bazılarını kapatacak

FRANSA İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kendisinin talimatıyla ülkedeki 76 caminin "ayrılıkçılığa karşı" kontrol edileceğini ve bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini belirtti.

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Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18'inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin'in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

Baskılar arttı

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin bir radikal İslamcı tarafından kafasının kesilerek öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

3 yılda 43 cami kapatıldı

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

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