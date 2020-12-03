Ozan Tufan'a Leicester City'den sonra Valencia talip

Son yıllarda gösterdiği performansla yeniden Avrupa takımlarının radarına giren Fenerbahçeli Ozan Tufan'a, Leicester City'den sonra Valencia da talip oldu.

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Son iki sezonda Fenerbahçe ve A Milli Takım'da harika bir performans sergileyen Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Kısa bir süre önce Leicester City, transfer için adım atmış ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapmıştı.

Alınan son bilgilere göre Valencia da Ozan Tufan'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçları mercek altına aldığı belirlendi.

Resmi bir adım yok

Takvim'in haberine göre; Valencia'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü önemli bir rakamı gözden çıkarabilir.

İyi teklif gelirse satılacak

Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriqi'yi satıp çok önemli bir gelir elde eden sarı-lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı da gönderecek.