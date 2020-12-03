Mustafa Öztürk ne dedi Kur'an hakkında sözleri infial yarattı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk'ün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında söyledikleri kriz çıkardı. Konuşmasında lakayt şekilde ayetlerden bahseden Mustafa Öztürk 'Bu Allah'ın dili olabilir mi' yorumu yaptı. Peki Mustafa Öztürk ne dedi, kimdir, kaç yaşında?

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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadesini kullanması tepki topladı. Mustafa Öztürk, "İslam kaynaklarında, geleneğinde ve günümüzde cihat” adlı kitabında da “Kur’ân’a uzaktan bakınca hiçbir sorun yok gibi görünüyor ama satır aralarına daldığınızda işin içinden pek çıkılmıyor” ifadelerine yer vermişti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada, tepki çeken sözler kullandı.

Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, “Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor” şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.

Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah'ın dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir” ifadesini kullanması tepki topladı.



Yazı ve kitaplarında da benzer yorumları var

Ayetlerdeki kelimeleri argo bir lisana indirgeyip çevirmekle suçlanan Mustafa Öztürk’e sosyal medyada tepki yağdı. Bazı kullanıcılar, Öztürk'ün kitaplarında da benzer yorumlar yaptığına dikkat çekti. Öztürk, "İslam kaynaklarında, geleneğinde ve günümüzde cihat” adlı kitabında “Kur’ân’a uzaktan bakınca hiçbir sorun yok gibi görünüyor ama satır aralarına daldığınızda işin içinden pek çıkılmıyor” ifadelerine yer vermişti.

Öztürk, “Bilge Kul-Musa Kıssası ve İslam Kültüründe Hızır Mitosu”, “Demitolojizasyon ve Kur’an”, “Kur’an, Kitab-ı Mukaddes ve Sümer Mitolojisinde Hâbil-Kâbil Kıssası” adlı makaleleri ile “Kıssaların Dili” adlı kitabında Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaların Hıristiyan ve Yahudi müsteşriklerle aynı olduğunu öne sürüyor.

"Bilge Kul-Musa kıssasından üretilen Hızır, kelimenin tam mânâsıyla mitolojik bir figür olup bu konuyla ilgili İslam tefsir, hadis ve bilhassa tasavvuf literatüründeki bilgilerin önemli bir kısmı Gılgamış, İskender ve Yahudî efsanelerinden derlenmiş gözükmektedir” görüşünü savunan Öztürk, Kur'an kıssalarının Yunan mitolojisinden beslendiğini öne sürüyor.