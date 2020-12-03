Başakşehir'ı uzatmalarda yıkan Sörloth'tan Türkiye sözleri

Başakşehir-Leipzig maçında takımı adına uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, "Türk taraftarlardan özellikle Trabzonspor taraftarlarından mesajlar alıyorum. Bunun anlamı büyük benim için. Ben de onları seviyorum. Türkiye'yi özlüyorum.'' dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Medipol Başakşehir, ağırladığı Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

Leipzig'de, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, 65. dakikada oyuna girdi. Forsberg'in yerine oyuna giren ve maçın 90+3. dakikasında takımının galibiyet golünü atan eski Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth, Alman ekibindeki ilk golünü kaydetti.

''Üzerimdeki baskı kalktı"

Norveçli santrfor, maçtan sonra yaptığı açıklamada üzerindeki baskının kalktığını söyledi. "İlk olarak takımım kazandığı için çok mutluyum" diyen Sörloth "Önemli bir galibiyetti. Manchester United'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Takımımdaki ilk golüm. Üzerimdeki baskı kalktı" dedi.

''Türkiye'yi özlüyorum''

Türkiye'yi özleyip özlemediği şeklindeki soruya yanıt veren Sörloth "Türk taraftarlardan özellikle Trabzonspor taraftarlarından mesajlar alıyorum. Bunun anlamı büyük benim için. Ben de onları seviyorum. Türkiye'yi özlüyorum. Türk seyirciler ve taraftarlarla özel bir ilişkim vardı. Ama şimdi Almanya'dayım ve buraya odaklandım" ifadelerini kullandı.