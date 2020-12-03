Kahramanmaraş'tan pes dedirten görüntü! Korona unutuldu canlı müzikli eğlence düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi.Abone ol
Kahramanmaraş’ta bir bağ evinde korona tedbirlerinin unutulduğu canlı müzikli eğlence düzenlendi.
İddiaya göre görüntüler, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eğlenceye yaklaşık 20 kişi katılırken, eğlenceye katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gözlemlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiyle karşılanırken görüntülerde, eğlenceye katılanların şarkı söyleyen sanatçıyla selfi yaptığı ve müzisyenlere para taktığı görüldü.