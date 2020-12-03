Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım son 16 bileti aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kalırken, 9 takım son 16'ya kalmayı garantiledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, bazı takımlar son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Şu ana kadar son 16 turuna Bayern Münih, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Barcelona ve Juventus kaldı. 8 grubun 6'sında gruptan çıkan en az 1 takım belli olurken, B ve H gruplarında ise garantileyen takım olmadı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0

- F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0

- G Grubu

Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3

- F Grubu

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4