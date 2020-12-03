BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,52
ALTIN 463,57
HABER /  DÜNYA

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing koronavirüsten hayatını kaybetti

FRANSA'nın 1974 ile 1981 yılları arası Cumhurbaşkanlığını yapmış olan Valery Giscard d'Estaing, 94 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.

Abone ol

1974-1981 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış siyaset adamı Valery Giscard d'Estaing koronavirüsten hayatını kaybetti. Tours kenti hastanesinde yatan eski Cumhurbaşkanı 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand yaptığı paylaşımda Valery Giscard d'Estaing'ni modernliği ve cüretkarlığı ile andı. Eski Devlet Başkanının cenazesinin aile içinde gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan, Giscard d'Estaing Cumhurbaşkanlığı döneminde oy kullanma yaşını 21'den 18'e düşüren, kürtajı yasallaştıran ve Avrupa siyasetine önem veren bir cumhurbaşkanı oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da trafikte kadının yaptıkları şoke etmişti! Valilikten açıklama geldi
HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
3 ilde yüzde 100 vaka artışı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü
İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili soruları yanıtladı
BM Genel Sekreteri Guterres: Bu bir intihar girişimi
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından dikkat çeken açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de ilaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
Eskişehirspor'da 9 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Samsun'da köprüden baraj gölüne atlayan kadın bulunamadı
Hande Sümertaş kimdir Fenerbahçelilere ne dedi kriz çıktı!
Yorumlar 1 yorum