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HABER /  POLİTİKA

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından dikkat çeken açıklama

Anadolu Ajansı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında; teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikanın güçlenerek süreceği belirtildi.

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İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı bildirildi.

Açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarda yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Savunma sanayii sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda; teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

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