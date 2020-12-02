Türkiye'de koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? 4 grupta listelendi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada aşı yapılacak öncelikli gruplar belirtildi.

Abone ol

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Çin'den alınan aşı 11 Aralık'tan başlayarak öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak. Toplantıda diğer risk grupları yani aşıda başka kimlere öncelik verileceği ele alındı.

Aşı sıralaması 4 gruba ayrıldı

Aşı gündemi ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.