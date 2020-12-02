İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak

İSTANBUL Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat arttırılarak hizmet verileceğini bildirdi.

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İSTANBUL Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek" ifadelerine yer verildi.