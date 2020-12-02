BIST 1.325
DOLAR 7,86
EURO 9,49
ALTIN 460,24
HABER /  GÜNCEL

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki soruşturma savcısına çıkarılan 17 şüpheliden 4'ü tutuklama, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da arasında bulunduğu 4 şüphelinin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına, 9 şüphelinin de ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan; savcılıkta sorgusu tamamlanan diğer 4 şüpheliden 2'si de tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. Bu şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım'da İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakalamıştı.

Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakılmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da yasak aşk yaşadığı kadın öldü giydirip kapının önüne bıraktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'un 45 günlük suyu kaldı! İBB’den dikkat çeken uyarı
İstanbul'da iğrenç olayı annesine ağlayarak anlattı: Eldiven giydi bluzumu sıyırıp...
Saadet'in lideri Temel Karamollaoğlu uçtu! Asgari ücret açıklaması olay
Son dakika! AİHM Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
BioNTech'in koronavirüs aşısı birkaç güne geliyor! Özlem Türeci'den flaş açıklamalar
BBP lideri Mustafa Destici'den CHP'li vekile sert tepki: Edepsizlik ve hadsizliktir
ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de freni tutmadı devrildi! Yüzlercesi yola saçıldı
Isparta'da herkes günlerdir onu arıyordu! Evdeki o detay fark edilince işler karıştı
Ordu'da 'koronavirüs' nedeniyle velayeti elinden alınan hemşirenin itirazı kabul edildi
Donald Trump'tan '2024'te başkan adayıyım' sinyali
Bülent Albayrak: Eksiğimiz fazla ama takımımıza güveniyoruz
Özel kreşler kapandı mı anaokulları için son haber geldi
Yorumlar 27 yorum