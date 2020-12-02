Ordu'da 'koronavirüs' nedeniyle velayeti elinden alınan hemşirenin itirazı kabul edildi

ORDU'da 'koronavirüs tehlikesi' göz önünde bulundurularak velayet verilmeyen hemşire annenin itirazının ardından kararda değişiklik yapıldı. Mahkeme heyeti yeni kararda, çocuğun geçici velayetini anneye verdi.

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Ordu 2. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen boşanma davasında anne Cemile Deniz'in hemşire olmasından dolayı koronavirüs taşıma riski öne sürülerek, 5 yaşındaki çocuklarının geçici velayetinin baba Mehmet Atakan Deniz'e verilmesi kararı iptal edildi.

TRT'nin haberine göre, bilirkişi raporundan sonra babadan alınan velayet tekrar anneye verildi.

Ne olmuştu?

Ordu’da Cemile Deniz ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ifade ederek velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurdu.

Mehmet Atakan Deniz, Ordu 2. Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, “Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” denildi.

Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek, “Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, annenin çalıştığı sırada polis tarafından alındı" ifadelerini kullandı.