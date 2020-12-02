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Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu yaşları kaç?

Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. Esmer sevgilisi ile gözlerden uzak aşk yaşayan Somer Şef eşinden boşanmıştı. Peki 48 yaşındaki Somer Sivrioğlu aslen nereli, geçen yıl aldattığı ve boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu kimdir? İşte Somer Şef'in sevgilisi ve merak edilen çocukları...

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Masterchef TV8 ekranlarında fırtınalar estirirken yarışmanın sempatik jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu ise hayatı ile merak konusu oldu.  Sivri Sivrioğlu şu sıralar özel hayatı ile  gündemde. 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddia edilen Somer Şef'in yasak aşkı ile olan fotoğrafları gün yüzüne çıkınca eşi Aslı Sivrioğlu'dan veto yemiş ve geçtiğimiz yıl boşanmışlardı. Peki 48 yaşında olan Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisi kim, Somer Şef aslen nereli, çocukları kimdir? 

18 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Somer Şef'in Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuğu var. 

Avustralya’da eşi Aslı Sivrioğlu’yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul’a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu, eşini İstanbul'da esmer bir kadınla aldatmış ve iddialar çok konuşulmuştu. 

Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu. Çift aldatma iddialarının ardından boşandı.

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer'in annesi de şef. Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgili olan ünlü isim, Bilkent Turizm Otelcilik'ten mezun olduktan sonra 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

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