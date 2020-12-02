Son dakika! AİHM Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM), Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

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AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan, 4 Ekim'de Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda AİHM'ye başvurdu.

Mahkeme, 6 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı müdahil olan taraflara, sivillerin haklarının ihlal edilmemesi yönünde çağrıda bulunarak Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.

Türkiye ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak mahkemeye başvurdu

Bunun üzerine Türkiye, 9 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak aleyhine verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

AİHM, 1 Aralık'ta Türkiye'nin verdiği bilgiyi göz önünde bulundurarak kararı tekrar değerlendirdi ve ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.