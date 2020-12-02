Ekrem İmamoğlu'ndan 'suikast' açıklaması! 'Bu iddialar yeni değil 23Kasım'da bize ulaştı'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu, " Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast ihbarıyla ilgili olarak ilk kez bugün açıklama yaptı. İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını gündemiyle toplanan il hıfzısıhha kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, ihbarın yeni olmadığını ve 23 Kasım'da kendilerine bu konunun intikal ettiğini söyledi.

İşte olay TV muhabiri Cansu Şimşek'in İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili verdiği bilgiler...

"Bunun yeni bir bilgi olmadığını söyledi, bu konunun kendilerine 23'ünde intikal ettiğini ve gerekli ayrıntıları Murat Ongun'un verdiğini söyledi Twitter üzerinden. Ancak şunu da söyledi İmamoğlu; 'İstanbul'un gündemi, bizim gündemimiz şimdi pandemi. Benim için bir değişiklik yok.' Kısmi olarak güvenliğin artırıldığını, ama kendisinin gündeminde kesinlikle bu suikast ihbarının olmadığını söyledi."