Özgür Özel'den Genelkurmay Başkanı'na 'ordu satıldı' yanıt: Dur paşam

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'ordu satılmıştır' tartışmasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e yanıt verdi. Özel, "'Dur paşam; bir yalanın peşine bir partiyi taktılar, sen orduyu ve o makamı takma" düşüncesini dile getirdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, "Hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecektir" değerlendirmesinde bulunan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e yanıt verdi.

CHP'li Özel, "Genel Kurmay Başkanı bir cümlelik açıklaması ile sıcak siyasetin içine girmiştir. 'Dur paşam' diyoruz. Orduya bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar sen orduyu o makamı takma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadardır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suikast girişimi iddialarına ilişkin de konuştu. Özel, "İstediğimiz kadar rakip olalım hepimizin canı devlete emanettir. O haberi yapan İBB'nin basın servisi değil ki. Bir gazeteci iddiada bulunuyor. O iddia sayesinde öğreniyoruz ki bir suikast girişimi var. IŞİD'in içinden MİT, Emniyet istihbarat toplamış, işleri de bu zaten doğru yapmışlar. Ama bir bakıyorsunuz koca koca belediye başkanları bakanları bu suikast yalan diyor. İnşallah yalan çıksın!" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Dur paşam diyoruz. Orduya bunu yapma"

Biz sıcak siyasetin içine ordunun, kışlanın, ibadethanin, okullarının katılmasını hiç doğru bulmadık. Maalesef bu ülke ilk kez partili bir Genel Kurmay Başkanı ile tanıştı, gecenin 01.00'inde perdenin arkasından anons ettiler takım elbisesiyle çıktı bakan oldu. Biz onu muhatap kabul ederiz. Genel Kurmay Başkanı'na bir şey demeyiz. O ordunun başıdır. Ama maalesef bugün Saray akıl alan birileri sıcak siyasetin içine Genel Kurmay Başkanını da soktu. Genel Kurmay Başkanı bir cümlelik açıklaması ile sıcak siyasetin içine girmiştir. 'Dur paşam' diyoruz. Orduya bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar sen orduyu o makamı takma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadardır. Partili Genelkurmay Başkanlığı utanç verici bir şeydir. O utancın Hulusi Akar'a münhasıran kalmasını temenni ederiz. Genelkurmay Başkanlığı milletindir, partisi olmaz.

"Bu suikast girişimi 16 milyonun iradesinedir"

Bir gerçek var. Ekrem İmamoğlu'na Bir suikast girişimi hazırlığı olduğuna ilişkin İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na bilgi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama suikast hazırlığında olan kişinin yakalandığını yalanlıyor. Suikast hazırlığını doğruluyor. Yeni değil ki. Artvin Şavşat'ta genel Başkanımıza PKK kurşun sıktı. Şehidimiz vardı. Daha 2 gün önce görülen duruşmada genel başkanımıza; Süleyman Soylu'nun 'CHP'lileri şehit cenazesine sokmayın ' diyerek azmettirmesiyle linç girişiminin davası görüldü. Adalet yürüyüşü sırasında bomba yüklü bir araç yakalandı. Bu şartlar altında IŞİD'in bir suikast hazırlığında olması şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan bunu bir internet sitesi "suikastçı yakalandı" şeklinde veriyor. O yalanlanıp suikast haberi doğrulanırken AK Parti aklı, trol aklı yine bir hashtag açtı, efendim suikast yalanı! Suikastin ihtimali bile tüyler ürperticidir. Hangi siyasetçiye olursa olsun. Bu suikast girişimi 16 milyonun iradesinedir.

"İnşallah yalan çıksın!"

İstediğimiz kadar rakip olalım hepimizin canı devlete emanettir. O haberi yapan İBB'nin basın servisi değil ki. Bir gazeteci iddiada bulunuyor. O iddia sayesinde öğreniyoruz ki bir suikast girişimi var. IŞİD'in içinden MİT, Emniyet istihbarat toplamış, işleri de bu zaten doğru yapmışlar. Ama bir bakıyorsunuz koca koca belediye başkanları bakanları bu suikast yalan diyor. İnşallah yalan çıksın!