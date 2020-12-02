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RTÜK'ten Habertürk'e 'ordu satıldı' cezası en üst sınırdan verildi

RTÜK'ten Habertürk'e CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadelerden dolayı 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verildi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in başkanlığında toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Habertürk'teki 28 Kasım 2020 tarihindeki  isimli yayınını görüştü.

Yayında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılmasını ima ederek “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” benzetmesi yapmıştı.

Vatandaş şikâyetlerini dikkate aldığını belirten RTÜK Üst Kurul ise İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu mercek altına aldı.

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağıladığı görüşünü onaylayan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne …aykırı olamaz” ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Habertürk hakkında, kanundaki aynı maddeyi bir yıl içerinde yeniden ihlal etmesi durumunda 10 gün yayın durdurma cezası verilebilecek. Aynı yıl içerisinde üçüncü tekrarda ise yayıncının lisansı iptal edilebilecek.

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